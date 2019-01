Seit 2006 entwickelt die Stadt Hannover Kindertagesstätten zu Familienzentren weiter. Vor allem in Quartieren mit sozialen Problemlagen. Die Förderangebote gelten für die ganze Familie – von Sprach- und Kochkursen über die Gesundheits- und Erziehungsberatung bis hin zu Freizeitangeboten wie Elterncafés. Teil dieses Konzepts sind seit 2009 die sogenannten Stadtteilmütter und -väter. Zehra Sahin ist eine von ihnen. Sie arbeitet als Stadtteilmutter im evangelischen Familienzentrum an der Corvinuskirche in Stöcken. Die meisten Mütter und Väter hier haben einen Migrationshintergrund. Genau die will die Stadt Hannover mit dem Programm ansprechen, um die Chancengerechtigkeit ihrer Kinder so früh wie möglich zu fördern.

Autorin: Swantje Puin