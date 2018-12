Hühnermobil der Region Hannover

Kleine Experten, große Begeisterung und viele Lerneffekte

Am Ende des Projekts sind die Teilnehmer zu richtigen Hühner-Experten geworden. Und auch die Rückmeldungen der Schulen und Kitas sind voller Lob und Begeisterung. In rund 13 Einrichtungen war das Hühnermobil bisher zu Gast. Fast alle haben sich im Anschluss an das Projekt direkt wieder auf die Warteliste setzen lassen. „Nur eine einzige Schule hat darauf verzichtet“, so Hemme, „die Grundschule Engelbostel war so begeistert von den Lerneffekten, dass sie sich eigene Hühner angeschafft hat.“

