Arbeitskräfte leiten Projekte und gestalten den Wandel

„Anstatt uns zu fragen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, reden wir uns die Köpfe heiß über Lappalien. Die Tabletnutzung an Schulen ist so ein Thema, das im Grunde Nebensache ist“, sagt Dueck. Bleibt die Frage, wie seine Vorstellung von der Zukunft aussieht. „Was Menschen können, was ihnen bleibt, ist managen, verkaufen, Projekte leiten, den Wandel gestalten. Darauf müssen wir die Jugend vorbereiten“, sagt Dueck, der sich einen Kraftakt wünscht, nicht nur im Bildungssystem.

„In den 1960er- und 1970er-Jahren haben wir in der Bundesrepublik umgerechnet 200 Milliarden Euro ausgegeben, um das Land durchweg ans Telefonnetz anzuschließen. Heute ist es nicht möglich, 40 oder 50 Milliarden in ein leistungsfähiges Internet zu investieren“, sagt Dueck, in dessen Zorn über so viel politische Ignoranz sich hier und da ein wenig Resignation mischt.

„Aber ich bin letztlich Optimist“, sagt er. „Wenn Unternehmenshierarchien noch stärker abflachen, wenn Mitarbeiter noch stärker als bislang verantwortlich für ihre Arbeit sind und in ihren Projekten Konflikte produktiv lösen müssen, dann bekommen wir Persönlichkeiten, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen.“